بريمن يعيد نابي كيتا إلى الدوري الألماني

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

نابي كيتا

عاد الدولي الغيني نابي كيتا لمنافسات الدوري الألماني من بوابة فيردر بريمن.

ورحل كيتا عن صفوف ليفربول بعد خمس مواسم بقميص الريدز.

وأعلن بريمن تعاقده مع نابي كيتا في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول.

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وقال كيتا عبر موقع ناديه الجديد "متحمس حقا لخوض تحدي جديد هنا في بريمن. لقد تأثرت بما أخبرني به النادي عن الإعداد هنا وأسلوب لعب فيردر".

وأضاف "أعطاني المدرب شعورا جيدا حقا وأظهر كيف يمكنني مساعدة الفريق. فيردر ناد مميز. هذا النادي وفلسفته سيكونان مباراة جيدة بالنسبة لي، لذا فهذه هي الخطوة الصحيحة لمسيرتي".

كيتا غاب كثيرا عن صفوف ليفربول بسبب الإصابة منذ بداية الموسم، ولطالما عانى من الإصابات طوال فترة تواجده مع الحمر.

ومنذ وصوله من لايبزيج في عام 2018، فاز كيتا مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين وكأس العالم للأندية.

نابي كيتا بريمن ليفربول
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