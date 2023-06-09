كرة صالات - منتخب مصر يفقد تقدمه أمام العراق.. وحسم التأهل أمام فلسطين

سيناريو مثير انتهت إليه مباراة مصر والعراق في البطولة العربية لكرة الصالات، التي أعلنت صافرتها عن التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

جاء ذلك بعد تقدم مصر في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل للفراعنة محمد عبد الرازق ومحمد محمد ومصطفى خلف.

في الشوط الثاني قلب منتخب العراق الطاولة بثلاثية التعادل، التي سجلها رافد عيسى "هدفين" وحيدر درويل.

وتتواجد مصر في مجموعة واحدة مع العراق وموريتانيا وفلسطين.

ولعب منتخب مصر بالفعل مع موريتانيا يوم 7 يونيو، وفاز بنتيجة 7-2، فيما تغلب منتخب العراق على فلسطين 6-0.

وفي الجولة الثانية فاز منتخب فلسطين على موريتانيا بنتيجة 7-4.

وتقام الجولة الأخيرة يوم 11 يونيو، بين مصر وفلسطين، وموريتانيا والعراق.

وحتى الآن يملك منتخبا مصر والعراق 4 نقاط، ويملك منتخب العراق أفضلية فارق الأهداف بفارق هدف عن مصر، يليهما منتخب فلسطين بـ 3 نقاط.

وتقام البطولة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.

وتشارك في منافسات تلك النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.

وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلاً، قبل أن يُتوج باللقب مجدداً في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.

واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة عام 2021، وتوج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجدداً بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.