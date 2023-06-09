كرة سلة - السنغال تعلن تجنيس محترفة الاتحاد السكندري قبل أمم إفريقيا للسيدات

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

سييرا ديلارد

أعلن منتخب السنغال لكرة السلة "سيدات" عن قائمة الفريق لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد الأمريكية سييرا ديلارد محترفة الاتحاد السكندري السابقة.

وقد ذكرت القائمة إن ديلارد لا تزال لاعبة الاتحاد، ولكن عقدها قد انتهى مع الفريق السكندري.

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وبذلك تم تجنيس ديلارد لخوض البطولة الإفريقية بقميص منتخب السنغال.

وجاءت قائمة السنغال كالتالي:

لينا تيميرا - نيس كافيجال الفرنسي

سييرا ديلارد - الاتحاد السكندري المصري

فاتو ديانج - هيلسنبورج السويدي

نديوما كان - فرانسيسكو فرانكو البرتغالي

سوكنا ليكا - ستاد فرانسيه الفرنسي

ياسين ديوب - لاعبة حرة

آية تراوري - أزولمارينو الإسباني

ماتيلد ديوب - جان دارك السنغالي

فاتو بوي - أردوي نافارو الإسباني

سوكنا سيلا - تويويا أنتيلوب الياباني

ماريم درام - هيتاشي كوجار الياباني

أم الخير سار - ميترا كاستور برين البلجيكي

أميناتا فال - سانوا سان جراتيان الفرنسي

ماديجان سينيه - سو باسكت الفرنسي

أم كلثوم توريه - فوارونيه باسكت الفرنسي

فاتو دياني - إستيبونا الإسباني

أراما نيانج - مونتبريزون الفرنسي

خديدياتو سار - ألينسون الفرنسي

عايشة ندور - إيلينوي يونيفيرسيتي الأمريكي

وتقام البطولة في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس.

ويعد منتخب السنغال البطل التاريخي للمسابقة بـ 11 لقبا، وكان آخر تتويج في ٢٠١٥، وحصل على المركز الرابع في نسخة ٢٠٢١ الماضية، ولم يسبق له الغياب عن المربع الذهبي منذ عام 1986.

وحسم منتخب مصر لسيدات الكرة السلة تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على أوغندا في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.

منتخب السنغال للسيدات كرة سلة بطولة إفريقيا لسيدات السلة
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