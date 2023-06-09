إشتوريل يعلن رحيل ريكاردو سواريش

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 17:32

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش مدرب الأهلي

أعلن نادي إشتوريل برايا البرتغالي نهاية مشوار ريكاردو سواريش من تدريب الفريق.

إشتوريل كان المحطة الأولى في فبراير الماضي لسواريش منذ رحيله عن الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي.

ودام مشوار المدرب البرتغالي 122 يوما فقط منذ تولي المهمة حتى رحيله.

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وخلال 12 مباراة في الدوري البرتغالي حقق سواريش 4 انتصارات وتعادلا وخسر 7 مباريات.

وأنهى الفريق الموسم برصيد 35 نقطة في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري البرتغالي الموسم المنقضي بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

سواريش سبق له وأن قاد جيل فيسينتي في البرتغال قبل تدريب الأهلي وقاد الفريق للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

صاحب الـ 47 عاما قاد الأهلي خلال 17 مباراة وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

إشتوريل برايا ريكاردو سواريش الدوري البرتغالي
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