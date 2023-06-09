إشتوريل يعلن رحيل ريكاردو سواريش

أعلن نادي إشتوريل برايا البرتغالي نهاية مشوار ريكاردو سواريش من تدريب الفريق.

إشتوريل كان المحطة الأولى في فبراير الماضي لسواريش منذ رحيله عن الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي.

ودام مشوار المدرب البرتغالي 122 يوما فقط منذ تولي المهمة حتى رحيله.

وخلال 12 مباراة في الدوري البرتغالي حقق سواريش 4 انتصارات وتعادلا وخسر 7 مباريات.

وأنهى الفريق الموسم برصيد 35 نقطة في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري البرتغالي الموسم المنقضي بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

Informamos que o treinador Ricardo Soares, bem como a sua equipa técnica, fizeram cessar a sua colaboração com a Estoril Praia - Futebol, SAD. pic.twitter.com/utBmASU8pO — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) June 8, 2023

سواريش سبق له وأن قاد جيل فيسينتي في البرتغال قبل تدريب الأهلي وقاد الفريق للوصول لدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

صاحب الـ 47 عاما قاد الأهلي خلال 17 مباراة وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.