انتهت الدرجة الثانية - زد (3) (1) دجلة.. زد إلى الممتاز

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

هدف أحمد ريفو واحتفاله ضد وادي دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ووادي دجلة في الجولة 29 من دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة.

ويتصدر زد الترتيب برصيد 59 نقطة ويأتي خلفه وادي دجلة برصيد 54 نقطة.

وفي حالة فوز أو تعادل زد سيكون التأهل من نصيبه للعودة إلى الدوري الممتاز.

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وفي حال فوز دجلة سيصبح الفارق نقطتين فقط حيث سيظل زد أيضا في الصدارة ويُحسم صراع التأهل في الجولة الأخيرة.

حينها سيحل زد ضيفا على السكة الحديد صاحب المركز الثالث.

بينما سيحل المستقبل سبورت ضيفا على وادي دجلة في الجولة الأخيرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+7: جووول محمود دياسطي يسجل من ركلة جزاء لدجلة

ق 90+6: ركلة جزاء لدجلة

ق 90+4: جووول الثااالث.. مصطفى سلطان يسجل الثالث

ق 84: جووول الثااااني.. محمد سمير يسجل من علامة الجزاء

ق 83: ركلة جزاء عقب عرقلة مصطفى سلطان لاعب زد داخل منطقة الجزاء

ق 54: العارضة تعاند زد للمرة الثانية من ركلة حرة مباشرة نفذها محمد سمير

ق 50: فرصة رائعة ضائعة بتسديدة على الطائر أعلى العارضة لدجلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: القائم الأيمن يمنع تسديدة أحمد زكي من ركلة حرة مباشرة لزد.

ق 28: فرصة مهدرة من وادي دجلة تمر بجوار القائم لمحمد مزيكا حارس المرمى.

ق 20: تمريرة طولية من محمد سمير وتسديدة بطريقة لوب من أحمد ريفو تسكن الشباك.

ق 18: فرص غير مكتملة لكلا الفريقين في ظل هدوء في أرضية الملعب

بداية اللقاء

زد وادي دجلة مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
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