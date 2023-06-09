خبر في الجول – فيتوريا يستدعي ثنائي إنبي بسبب النقص العددي

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 16:43

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر

سينضم ثنائي نادي إنبي الشاب، محمد حمدي وأحمد نادر حواش لمعسكر منتخب مصر في يونيو الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قرر استدعاء ثنائي نادي إنبي الشاب، محمد حمدي (الظهير والجناح الأيسر) وأحمد نادر حواش (الجناح) لمعسكر الفراعنة.

وأبدى فيتوريا موافقته على مقترح بشأن انضمام ثنائي صغير السن لتعويض النقص العددي في صفوف المنتخب بسبب ارتباط الأهلي بخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حواش (20 عاما) شارك خلال الموسم الحالي مع إنبي في 11 مباراة وسجل هدفا.

فيما شارك محمد حمدي (20 عاما) مع إنبي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة وصنع هدفين.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
بونو: أتمنى فوز الوداد على الأهلي وجلب اللقب خبر في الجول - اتحاد الكرة يحول مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر اختر بنفسك - تشكيل منتخب مصر الأولمبي المثالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا مؤتمر الشناوي: لا نعاني من عقدة ضد أي فريق.. ونسينا مواجهة الذهاب جاريدو: الأهلي مطالب بهذا الأمر إذا أراد التتويج بدوري الأبطال تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بانون: الأهلي لا يقبل الخسارة الثانية على التوالي.. وأفتخر بلقب السلطان
أخر الأخبار
مؤتمر جبران: زيارة لقجع والركراكي أعطتنا الدافع.. وسنحاول دخول التاريخ ضد الأهلي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
بونو: أتمنى فوز الوداد على الأهلي وجلب اللقب 49 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الوداد: استحققنا ركلة جزاء أمام الأهلي الذي سيضغط على حكم الإياب 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يحول مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر ساعة | الكرة المصرية
اختر بنفسك - تشكيل منتخب مصر الأولمبي المثالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة المصرية
ناصر الخليفي يرد على مشاركته في بيع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز وتمديد تعاقده 2 ساعة | ميركاتو
مؤتمر ميكالي: هدفنا تحقيق البطولة الإفريقية.. ومصر يمكنها الحصول على ميدالية أولمبية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي 4 مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي