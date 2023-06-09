خبر في الجول – فيتوريا يستدعى ثنائي إنبي بسبب النقص العددي

سينضم ثنائي نادي إنبي الشاب، محمد حمدي وأحمد نادر حواش لمعسكر منتخب مصر في يونيو الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر قرر استدعاء ثنائي نادي إنبي الشاب، محمد حمدي (الظهير والجناح الأيسر) وأحمد نادر حواش (الجناح) لمعسكر الفراعنة.

وأبدى فيتوريا موافقته على مقترح بشأن انضمام ثنائي صغير السن لتعويض النقص العددي في صفوف المنتخب بسبب ارتباط الأهلي بخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حواش (20 عاما) شارك خلال الموسم الحالي مع إنبي في 11 مباراة وسجل هدفا.

فيما شارك محمد حمدي (20 عاما) مع إنبي خلال الموسم الحالي في 22 مباراة وصنع هدفين.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل يلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.