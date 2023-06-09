عضو اتحاد الكرة يرد على اتهامات رئيس وادي دجلة

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة حصول الاتحاد على تبرع قيمته 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وأثار ماجد سامي رئيس وادي دجلة الجدل بعدما كتب عبر فيسبوك: "سيذكر التاريخ أن اتحادًا مصريًا لكرة القدم تلقى تبرعًا مقداره 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتبارية للصعود للدوري الممتاز، قبل 72 ساعة من المباراة قبل النهائية المحددة للفريق الصاعد".

وقال الكومي عبر صدى البلد: "اتحاد كرة القدم لم يتلق تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه من ناد ينافس على الصعود للدوري الممتاز. لا تشككوا في نزاهة اتحاد الكرة واعرفوا الصورة كاملة".

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"وزارة الرياضة أبرمت بروتوكول مع صندوق تمثله إحدى الشركات لدعم منتخبات الناشئين، ويحصل اتحاد الكرة على مبالغ مالية من هذا الصندوق لتغطية مصاريف المنتخبات".

"هذه هي الأموال التي يقال إنها جاءت من أحد الأندية. القائمون على الصندوق لا يتدخلون في الأمور الفنية للمنتخبات من تعيين الأجهزة الفنية واختيار اللاعبين، فهذا حق أصيل لاتحاد الكرة فقط".

وتشهد مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية صراعا شرسا بين نادي زد ونادي وادي دجلة لخطف بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

ويتصدر زد ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن زد قبل جولتين من النهاية.

ويلتقي زد أمام وادي دجلة في الخامسة مساء في مباراة قد تشهد حسم بطاقة الصعود في حال فوز زد أو تعادل الفريقين.

وادي دجلة الاتحاد المصري لكرة القدم نادي زد
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