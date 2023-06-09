تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع لوكاكو
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 14:51
كتب : FilGoal
يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف.
ويلعب لوكاكو ضمن صفوف إنتر ميلان معارا من تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري.
وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية فإن لوكاكو، بات مرشحا بقوة لتدعيم صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت التقارير ان الهلال يعمل على إقناع لوكاكو بالانضمام إلى صفوفه خاصة أنه ليس في خطط البلوز للموسم المقبل.
لوكاكو قاد إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على ميلان في نصف النهائي بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.
ويلعب إنتر ضد مانشستر سيتي في النهائي الذي سيقام غدا السبت في إسطنبول.
في المقابل يسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
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