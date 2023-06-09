الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 13:13
كتب : FilGoal
أعلنت مجلة فرانس فوتبول صباح اليوم الجمعة عن موعد الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023.
وأوضحت المجلة الشهيرة أن موعد الإعلان عن المرشحين سيكون في السادس من شهر سبتمبر المقبل.
أما موعد الحفل للإعلان عن الفائز بالجائزة فسيكون في الـ30 من شهر أكتوبر المقبل.
وسيتواجد في فئة الرجال 30 مرشحا مقابل 20 للسيدات.
أما في جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم فسيتم الإعلان عن 10 مرشحين.
وفيما يخص جائزة كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم فستضم 10 مرشحين.
وكان كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة أخر لاعب فائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.
ويعد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي هو أكثر المتوجين بالجائزة بواق سبع مرات يليه كريستيانو رونالدو بخمس مرات.
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