الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل

أعلنت مجلة فرانس فوتبول صباح اليوم الجمعة عن موعد الكشف عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2023.

وأوضحت المجلة الشهيرة أن موعد الإعلان عن المرشحين سيكون في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

أما موعد الحفل للإعلان عن الفائز بالجائزة فسيكون في الـ30 من شهر أكتوبر المقبل.

وسيتواجد في فئة الرجال 30 مرشحا مقابل 20 للسيدات.

أما في جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم فسيتم الإعلان عن 10 مرشحين.

وفيما يخص جائزة كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم فستضم 10 مرشحين.

وكان كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة أخر لاعب فائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

ويعد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي هو أكثر المتوجين بالجائزة بواق سبع مرات يليه كريستيانو رونالدو بخمس مرات.