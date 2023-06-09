أجويرو: ميسي صُدم من ترتيب إنتر ميامي.. هذا ما قاله

كشف سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق عن رد فعل ليونيل ميسي حينما عرف بترتيب فريقه الجديد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقال أجويرو لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "لقد تحدثت مع ميسي بالأمس وأرسلت له صورة من ترتيب إنتر ميامي في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي".

وأردف "قلت لميسي فريقك في الخلف، يجب أن يرتقي للمركز الثامن أو التاسع".

وبسؤاله عن كيف رد ميسي على الأمر قال أجويرو: "ميسي صُدم وقال يجب أن نتأهل إلى الملحق".

ويقام الدوري الأمريكي من قسمين الشرقي والغربي وتضم كل مجموعة منهما 15 فريقا ويتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى الملحق لتحديد بطل الدوري.

ويحتل إنتر ميامي المركز الـ15 والأخير في مجموعته بالقسم الشرقي بعدما حصد 15 نقطة من 16 مباراة ويبتعد عن مراكز الملحق بـ6 نقاط.

وأقال إنتر ميامي مدربه فيل نيفيل قبل عدة أيام لسوء النتائج.

وأعلن ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.