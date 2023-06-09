محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة

انهال روبين جارابايا المدير الفني لفريق بالونمانو سينفين الإسباني لكرة اليد على حارس مرمى فريقه السابق ومنتخب مصر محمد علي بعد مساعدته الفريق على تجنب الهبوط.

وكان روبين جارابايا مساعدا لروبرتو جارسيا باروندو في تدريب منتخب مصر وسبق له العمل في ذلك الوقت أيضا مع محمد علي.

وساهم علي في عدم هبوط بالونمانو سينفين من الدوري الإسباني قبل رحيله عن الفريق لينضم لمواطنه سيوداد لوجرونيو الذي أنهى الموسم خامسا.

FilGoal.com بدأ سلسلة حوارات مع فرق المحترفين المصريين في مختلف الألعاب للوقوف على آرائهم في مستوى لاعبينا ورؤيتهم لمستقبلهم الفترة المقبلة.

وتحدث روبين جارابايا لـFilGoal.com قائلا: "كانت إمكانيات محمد علي الرائعة وأدائه عاملين أساسيين لتحقيق هدف الفريق بالبقاء في الدوري وعدم الهبوط".

وواصل "سمات محمد علي الشخصية في نفس مستوى جودته كحارس مرمى، هو شخص محترف رائع يتمتع بخبرة واسعة وساعد زملائه الأقل خبرة كثيرًا".

وأردف "محمد علي هو أيقونة في مدينة سانتاندير، الجميع يحبه".

وأكمل مدرب محمد علي تصريحاته "محمد علي هو حارس مرمى دولي متميز، أفضل ميزاته هي الذكاء والتمركز في المرمى".

وعن خطته الموسم المقبل قال: "الهدف الرئيسي لفريقنا في الموسم المقبل هو البقاء في الدوري الإسباني لعام آخر ومحاولة الابتعاد عن المراكز الأخيرة في أسرع وقت ممكن لعدم المساس بالتخطيط للموسم التالي".