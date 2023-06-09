الأول.. بايرن يضم لايمر من لايبزيج

أعلن بايرن ميونيخ اليوم الجمعة عن ضمه لأولى صفقاته الصيفية بجلبه لكونراد لايمر من صفوف مواطنه لايبزيج.

وجاء انضمام لايمر في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع لايبزيج بعقد يمتد لأربع سنوات.

اللاعب صاحب الـ26 عاما كان يلعب في صفوف لايبزيج قادما من سالزبورج النمساوي في صيف عام 2017.

وخاض لايمر مع لايبزيج 190 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 19 آخرين.

وتحدث لاعب خط الوسط فور انضمامه لبايرن قائلا عبر موقع ناديه الجديد: "هذا حلم تحول إلى حقيقة، بايرن هو أحد أكبر الأندية في العالم".

وأكمل أول صفقات الفريق البافاري الصيفية "سأقدم كل ما لدي للنادي وللجماهير، بايرن دائما لديه أعلى الأهداف مثلي تماما، أنا في المكان الصحيح".

وأتم "سأقدم كل ما لدي بنسبة 10% وسأبذل كل جهدي في كل مران منذ اليوم الأول ولا أطيق الانتظار للبدء".