بهدف قاتل.. إيطاليا تسقط كوريا وتطير لنهائي كأس العالم للشباب

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بفوزه على كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة بهدفين لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب دييجو مارادونا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

افتتح تشيزاري كاسادي أهداف المباراة للأتزوري في الدقيقة 14.

فيما أدرك المنتخب الكوري التعادل عن طريق سونج ون لي من ركلة جزاء عقب ثماني دقائق.

وفي الدقيقة 86 سجل سيميوني بافوندي هدفا قاتلا منح به إيطاليا الفوز.

وبذلك سيلتقي منتخب إيطاليا مع منافسه أوروجواي في النهائي في الـ11 من شهر يونيو الجاري.

أما منتخب كوريا الجنوبية فسيواجه إسرائيل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الوقت ذاته.

ولم يسبق لمنتخب إيطاليا الفوز باللقب أبدا بيد أن أفضل إنجاز له كان الحصول على الثالث في نسخة 2017 في كوريا الجنوبية والرابع في 2019 في بولندا.