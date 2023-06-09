مواعيد مباريات اليوم 9-6-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد ضد البنك والدرجة الثانية
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 10:47
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة إقامة مباراة واحدة في الدوري المصري بمواجهة تجمع بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.
وتقام المباراة في استاد الإسكندرية في الجولة 31 من الدوري.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" وتنطلق في الثامنة مساء.
وفي دوري الدرجة الثانية ستقام مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من المسابقة ضمن منافسات مجموعة القاهرة.
وستنطلق المباريات في تمام الخامسة مساء.
ويواجه نادي زد منافسه وادي دجلة إذ يحتاج الأول للتعادل فقط ليضمن رسميا صعوده للدوري.
أما دجلة فيأمل في الفوز ليقلل فارق النقاط إلى نقطتين قبل جولة من نهاية الموسم.
وسيواجه بورتو السويس منافسه السكة الحديد، بينما يستضيف الإنتاج الحربي نظيره السكة الحديد.
ويواجه القناة منافسه الإعلاميين.
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