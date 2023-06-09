بهدف لصاحب أشهر لحية.. باري يخطف تعادلا قاتلا في ملحق الدوري الإيطالي ضد كالياري

خطف باري تعادلا قاتلا مع كالياري في ذهاب نهائي ملحق الدوري الإيطالي والمؤهل للموسم المقبل 2023-2024.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب كالياري بنتيجة 1-1، وسيكون الحسم في ملعب سان نيكولا يوم الأحد المقبل.

ويحتاج باري لأي نتيجة عدا الخسارة من أجل التأهل للدوري الإيطالي حيث تنص اللوائح على تأهل الفريق الأعلى في الترتيب حال نهاية المباراتين بالتعادل.

وبذلك سيكون على كالياري ضرورة تحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل من خارج ملعبه.

وتقدم كالياري عن طريق مهاجمه البيروفي جانلوكا لابادولا في الدقيقة التاسعة.

ورفع رصيده لـ 24 هدفا الموسم الجاري في الدوري ومباريات الملحق.

وأهدر الهداف المغربي وليد شديرة ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع توقفت المباراة لمطالعة تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء أخرى لباري.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع شارك المخضرم ميركو أنتونوتشي صاحب الـ 38 عاما عقب احتساب ركلة جزاء لـ باري بعد العودة لتقنية الفيديو.

المهاجم الإيطالي المعروف بلحيته الطويلة الشهيرة، انبرى لها وسجلها في الشباك معلنا هدف التعادل لصالح باري قبل لقاء الإياب، ليُحسم كل شيء في سان نيكولا يوم الأحد المقبل.