من أجل ذهبية أولى.. أوروجواي تتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب

تأهل منتخب أوروجواي إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بالفوز على إسرائيل بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الأرجنتين.

سجل أندرسون دوارتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

وسيلتقي منتخب أوروجواي في النهائي مع الفائز من إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وسيقام النهائي في الـ11 من شهر يونيو الجاري.

وسيكون ذلك الظهور في النهائي هو الثالث لأوروجواي بعد نسختي عام 1997 و2013.

ولكن لم يستطع منتخب أوروجواي في كلا الظهورين في النهائي الفوز إذ خسر في الأولى من الأرجنتين وفي الثانية من فرنسا.

فيما حصل منتخب أوروجواي على المركز الثالث مرة في نسخة 1979.

ويعد منتخب الأرجنتين هو أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع ست مرات.