يحدث لأول مرة من 2017.. المقاولون يفرض التعادل على أسوان

الخميس، 08 يونيو 2023 - 23:40

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حسم التعادل الإيجابي لأول مرة منذ 2017 نتيجة مباراة أسوان والمقاولون العرب في الدوري المصري لحساب الجولة 31.

سجل للمقاولون العرب: فاروقا نور الدين، فيما سجل لأسوان حسام عرفات.

ومنذ لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل 1-1 في 2017 التقى الفريقان في 5 مباريات انتصر ذئاب الجبل في 3 وزهرة الجنوب في 2.

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الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل لـ 43 نقطة في المركز الخامس من 31 مباراة.

بينما ارتفع رصيد أسوان لـ 32 نقطة في المركز الخامس عشر بنفس رصيد غزل المحلة صاحب المركز السادس عشر.

التشكيل

اعتمد أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان وشوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على ثنائي هجومي.

بدأ ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي في هجوم زهرة الجنوب، فيما يبدأ مامادو نياص – جون أوكلي في هجوم ذئاب الجبل.

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وصف المباراة

ضغط أسوان من بداية اللقاء بحثا عن هدف تقدم مبكر، فبعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء وصل استحواذ زهرة الجنوب لـ 72% مقابل 28% للمقاولون العرب.

وعلى عكس سير اللقاء، ومن ركنية نفذها عمر فتحي ارتقى فاروقا نور الدين برأسية مسجلا إياها في الشباك في الدقيقة 23.

هدف هو الأول للبوركينابي هذا الموسم في الدوري المصري، والعاشر له بقميص ذئاب الجبل في جميع المسابقات.

وتألق عمرو حسام ومنع عمر فتحي الذي صوّب كرة صاروخية من خارج منطقة وابعد كرته لركنية في الدقيقة 33.

شوط أول انتهى بسيطرة أسوان وتقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، كاد الأوغندي جوزيف أوشايا أن يضيف الهدف الثاني برأسية تصدى لها عمرو حسام بثبات في الدقيقة 55.

بعد 4 دقائق أطلق حسام عرفات تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمود أبو السعود.

هدف يحمل رقم 2 لعرفات في الدوري المصري الموسم الجاري بقميص زهرة الجنوب.

ظل أسوان مسيطرا على الكرة.

وفي الدقيقة 66 تصدى أبو السعود لتسديدة قوية من بلال السيد ليظل التعادل سائدا.

وتحصل عمر فتحي على ركلة جزاء في الدقيقة 77 انبرى لها بنفسه لكنه سددها أعلى العارضة بعيدة عن المرمى.

وبذلك أهدر عمر فتحي ركلة الجزاء رقم 26 في الدوري الموسم الجاري من أصل 101.

حاول أسوان في الدقائق الأخيرة خطف هدف انتصار للابتعاد عن مراكز الهبوط لكن أبو السعود كان في الموعد لتنتهي المباراة بالتعادل.

المقاولون العرب أسوان الدوري المصري في الدوري
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