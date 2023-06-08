يحدث لأول مرة من 2017.. المقاولون يفرض التعادل على أسوان

حسم التعادل الإيجابي لأول مرة منذ 2017 نتيجة مباراة أسوان والمقاولون العرب في الدوري المصري لحساب الجولة 31.

سجل للمقاولون العرب: فاروقا نور الدين، فيما سجل لأسوان حسام عرفات.

ومنذ لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل 1-1 في 2017 التقى الفريقان في 5 مباريات انتصر ذئاب الجبل في 3 وزهرة الجنوب في 2.

الفوز رفع رصيد ذئاب الجبل لـ 43 نقطة في المركز الخامس من 31 مباراة.

بينما ارتفع رصيد أسوان لـ 32 نقطة في المركز الخامس عشر بنفس رصيد غزل المحلة صاحب المركز السادس عشر.

التشكيل

اعتمد أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان وشوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على ثنائي هجومي.

بدأ ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي في هجوم زهرة الجنوب، فيما يبدأ مامادو نياص – جون أوكلي في هجوم ذئاب الجبل.

وصف المباراة

ضغط أسوان من بداية اللقاء بحثا عن هدف تقدم مبكر، فبعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء وصل استحواذ زهرة الجنوب لـ 72% مقابل 28% للمقاولون العرب.

وعلى عكس سير اللقاء، ومن ركنية نفذها عمر فتحي ارتقى فاروقا نور الدين برأسية مسجلا إياها في الشباك في الدقيقة 23.

هدف هو الأول للبوركينابي هذا الموسم في الدوري المصري، والعاشر له بقميص ذئاب الجبل في جميع المسابقات.

video:1 جووووووول.. فاروقا يسجل الهدف الأول للمقاولون العرب في شباك أسوان من رأسية ⚽🔥 pic.twitter.com/mjgzyQd26r — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023

وتألق عمرو حسام ومنع عمر فتحي الذي صوّب كرة صاروخية من خارج منطقة وابعد كرته لركنية في الدقيقة 33.

شوط أول انتهى بسيطرة أسوان وتقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، كاد الأوغندي جوزيف أوشايا أن يضيف الهدف الثاني برأسية تصدى لها عمرو حسام بثبات في الدقيقة 55.

بعد 4 دقائق أطلق حسام عرفات تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمود أبو السعود.

هدف يحمل رقم 2 لعرفات في الدوري المصري الموسم الجاري بقميص زهرة الجنوب.

video:2 جووووووول.. حسام عرفات يحرز هدف رائع لفريق أسوان في مرمى المقاولون العرب ⚽🔥 pic.twitter.com/shhCcfFAUi — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023

ظل أسوان مسيطرا على الكرة.

وفي الدقيقة 66 تصدى أبو السعود لتسديدة قوية من بلال السيد ليظل التعادل سائدا.

وتحصل عمر فتحي على ركلة جزاء في الدقيقة 77 انبرى لها بنفسه لكنه سددها أعلى العارضة بعيدة عن المرمى.

وبذلك أهدر عمر فتحي ركلة الجزاء رقم 26 في الدوري الموسم الجاري من أصل 101.

عمر سافيولا يهدر ركلة جزاء لـ فريق المقاولون العرب ضد أسوان 🔥🔥 pic.twitter.com/JtTiKNjmMQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 8, 2023

حاول أسوان في الدقائق الأخيرة خطف هدف انتصار للابتعاد عن مراكز الهبوط لكن أبو السعود كان في الموعد لتنتهي المباراة بالتعادل.