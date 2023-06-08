"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

أشعل كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة الجديد أجواء حفل تقديمه أمام الجماهير.

وتم تقديم النجم العالمي اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

وقال بنزيمة في مؤتمر صحفي قبل تقديمه على أرض الملعب: "فزت بالكثير من الألقاب في أوروبا، وأود استغلال خبرتي لتحقيق الألقاب هنا".

أخبار متعلقة:
انتهى تقديم بنزيمة - اخترت الاتحاد لأنه بطل الدوري.. "يمشي كدة كدة" حوار – بنزيمة: أريد الارتقاء بالسعودية.. وانتقلت إليها لأنني مسلم الكشف عن الراتب السنوي لـ بنزيمة مع اتحاد جدة بنزيمة: متحمس لتجربة الدوري السعودي في وجود رونالدو

وأضاف "الجماهير في غاية الأهمية، فهم اللاعب رقم 12 وهم من يحفزون اللاعبين لتحقيق أشياء كبيرة على أرض الملعب".

أما في حفل تقديمه على أرض الملعب، قال بنزيمة: "السلام عليكم. أريد أن أشكركم كثيرا وأتمنى إن شاء الله أن نحقق أشياء كبيرة معا وأن نضع الفريق في أعلى المستويات الممكنة".

وأضاف "اخترت الاتحاد لأنه فريق جيد، فقد فاز بالدوري للتو، ولديه جماهير مذهلة، وإن شاء الله سأفعل كل شيء في الملعب لوضع الفريق في أعلى مستوى".

ثم كرر بنزيمة هتاف الجماهير الشهير "يمشي كدة كدة".

ثم تم تسليم بنزيمة الكرة الذهبية على أرض الملعب، واتجه لتوزيع الكرات الموقعة على الجماهير.

وأوضح "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، أشكركم على الحب، سنفعل أشياء جيدة معا إن شاء الله".

واختتم قبل خروجه "أشكر الجميع، لا يمكنني الانتظار للعب هنا وتسجيل الأهداف لأجل الجميع. سنفعل أشياء عظيمة معا إن شاء الله".

ووقع بنزيمة على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ريال مدريد.

وحصد كريم لقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي 5 مرات.

كما توج بنزيمة بالكرة الذهبية لعام 2022.

وقضى بنزيمة 14 عاما في مدريد، بعد انتقاله إليه من ليون في 2009.

اتحاد جدة كريم بنزيمة تقديم بنزيمة الدوري السعودي الاتحاد السعودي
نرشح لكم
انتهى تقديم بنزيمة - اخترت الاتحاد لأنه بطل الدوري.. "يمشي كدة كدة" حوار – بنزيمة: أريد الارتقاء بالسعودية.. وانتقلت إليها لأنني مسلم الرياضية السعودية: الهلال رفض مساومة ميسي تقرير سعودي: حجازي مهدد بالرحيل عن اتحاد جدة تقرير: رئيس أهلي جدة في لندن من أجل محرز حجازي في فريق الأفضل بالدوري السعودي الرياضية: خورخي جيسوس مدربا لمنتخب السعودية الكشف عن الراتب السنوي لـ بنزيمة مع اتحاد جدة
أخر الأخبار
مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائد الوداد: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. وأوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه 24 دقيقة | السعودية
بعد 3 جولات من الغياب.. البدري يقود الصفاقسي للفوز على بن قردان 34 دقيقة | الوطن العربي
أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس ميلان: رحيل مالديني؟ في الوقت الحالي لا نحتاجه كثيرا.. وبيولي مهم للمشروع 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام