"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه

أشعل كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة الجديد أجواء حفل تقديمه أمام الجماهير.

وتم تقديم النجم العالمي اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة".

وقال بنزيمة في مؤتمر صحفي قبل تقديمه على أرض الملعب: "فزت بالكثير من الألقاب في أوروبا، وأود استغلال خبرتي لتحقيق الألقاب هنا".

وأضاف "الجماهير في غاية الأهمية، فهم اللاعب رقم 12 وهم من يحفزون اللاعبين لتحقيق أشياء كبيرة على أرض الملعب".

الأفضل في العالم في معقل النمور 🏟️🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/LKWjGmoju3 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

أما في حفل تقديمه على أرض الملعب، قال بنزيمة: "السلام عليكم. أريد أن أشكركم كثيرا وأتمنى إن شاء الله أن نحقق أشياء كبيرة معا وأن نضع الفريق في أعلى المستويات الممكنة".

وأضاف "اخترت الاتحاد لأنه فريق جيد، فقد فاز بالدوري للتو، ولديه جماهير مذهلة، وإن شاء الله سأفعل كل شيء في الملعب لوضع الفريق في أعلى مستوى".

ثم كرر بنزيمة هتاف الجماهير الشهير "يمشي كدة كدة".

ثم تم تسليم بنزيمة الكرة الذهبية على أرض الملعب، واتجه لتوزيع الكرات الموقعة على الجماهير.

وأوضح "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، أشكركم على الحب، سنفعل أشياء جيدة معا إن شاء الله".

الكرة الذهبية تضيء الجوهرة المشعة 🤩💛🖤#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/NSEzrG2eAt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

واختتم قبل خروجه "أشكر الجميع، لا يمكنني الانتظار للعب هنا وتسجيل الأهداف لأجل الجميع. سنفعل أشياء عظيمة معا إن شاء الله".

ووقع بنزيمة على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ريال مدريد.

وحصد كريم لقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي 5 مرات.

كما توج بنزيمة بالكرة الذهبية لعام 2022.

وقضى بنزيمة 14 عاما في مدريد، بعد انتقاله إليه من ليون في 2009.