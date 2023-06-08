نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - فيورنتينا

كشف نور الدين أمرابط لاعب منتخب المغرب السابق وشقيق سفيان لاعب خط وسط فيورنتينا عن رغبة الأخير في الانتقال لصفوف برشلونة.

وتحدث نور الدين أمرابط لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قائلا: "الانتقال لوست هام؟ لا هو يرغب في اللعب في القمة ورغبته هي اللعب في إسبانيا في برشلونة".

وواصل "هو يحتل مكانة عالية في القائمة لكن الكل يعرف الوضع المالي لبرشلونة".

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وفي حديثه مع موقع "سوكر نيوز" الهولندي قال نور الدين: "في شهر يناير الماضي أظهر مانشستر يونايتد اهتماما بسفيان".

وأكمل مدرب يونايتد إريك تين هاج يبحث الآن عن مهاجم ومن هنا سنرى ما هو متاح".

وأتم "لكنني أعرف أن تين هاج معجب بشقيقي لقد تدرب تحت قيادته في أوتريخت في هولندا".

سفيان صاحب الـ26 عاما يلعب في صفوف فيورنتينا منذ عام 2020.

ويملك أمرابط عقدا مع الفريق الإيطالي مستمر حتى صيف عام 2024.

سفيان أمرابط برشلونة مانشستر يونايتد
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