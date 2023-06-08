طرد بسيوني في فوزه الثاني على التوالي.. طلائع الجيش يهرب من الدوامة بالفوز على الإسماعيلي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

الإسماعيلي × طلائع الجيش

تغلب طلائع الجيش على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد سمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

الفوز خرج بالطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

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فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة مكن 30 مباراة في المركز الثالث عشر.

الإسماعيلي بلا فوز للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل مع المقاولون 2-2 في الجولة الماضية.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

طرد وقذيفة في الوجه

البداية أتت برأسية من أحمد مدبولي نجم الإسماعيلي جاورت القائم في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 10 أطلق مدبولي تسديدة قوية ارتطمت بوجه محمد فتح الله مدافع طلائع الجيش.

وحاول ياو أنور في الدقيقة 17 بتسديدة خرجت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 31 أرسل محمد الدسوقي عرضية سددها محمد الشامي بالرأس لتمر بجوار مرمى الجيش.

وخرج عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش ببطاقة حمراء بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 33.

فيما حاول فراس شوط برأسية في الدقيقة 36 بعد تمريرة رأسية من ياو أنور، ليتصدى لها الحارس محمد شعبان.

هدف وطرد آخر

بين شوطي اللقاء حل العربي بدر ومصطفى الخواجة بدلا من علي حمدي وإسلام محارب في صفوف الطلائع.

وفي الدقيقة 50 أتى هدف المباراة الوحيد بواسطة أحمد سمير، بعد تبادل رائع للكرة على حدود المنطقة بينه وبين كريم طارق، انتهى بتسديدة متقنة على يمين الحارس.

وحاول أحمد سمير مجددا بكرة عادت من الحارس أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 54، ولكن مرت تسديدته فوق العارضة.

وأتى الثنائي عماد حمدي ومحمود الشبراوي بدلا من محمد حسن وياو أنور بصفوف الإسماعيلي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71 حاول باهر المحمدي للدراويش من ركلة حرة أمسك بها الحارس.

على الجانب الآخر حل بول جوليوس ومحمد شريف بدلا من محمود وادي وأحمد سمير في الدقيقة 73.

وسدد شريف في الدقيقة 76 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

فيما أتى عمر الساعي بدلا من أحمد مدبولي في صفوف الدراويش بالدقيقة 79.

واختتم الطلائع تبديلاته بنزول محمد شحاتة بدلا من كريم طارق في الدقيقة 85.

وأخيرا طُرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بالإنذار الثاني في الدقيقة 88 بعد تدخل قوي.

الإسماعيلي طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني الدوري المصري
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