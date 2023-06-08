انتهت الدوري المصري - أسوان (1) (1) المقاولون العرب.. تعادل غير مفيد

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

المقاولون - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسوان والمقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد أسوان.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط من 30 مباراة.

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فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 30 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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تعادل غير مفيد

ق 78: ركلة جزاء مهدرة من عمر فتحي

ق 77: ركلة جزاااء للمقاولون لصالح عمر فتحي

ق 65: أبو السعود يتألق

ق 59: جوووول التعااادل.. حسام عرفات يسجل لأسوان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: عمرو فتحي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يبعدها عمرو حسام لركنية.

ق 22: جووول فاروقا نور الدين برأسية يسجل هدف التقدم لذئاب الجبل

بداية اللقاء

أسوان المقاولون العرب في الدوري الدوري المصري
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