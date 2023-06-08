مباشر تقديم بنزيمة: أريد الفوز بالألقاب.. وهذه قيمة الجماهير

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة مع اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لتقديم كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد ولاعب اتحاد جدة السعودي الجديد.

ووقع بنزيمة على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

وحصد كريم لقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي 5 مرات.

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كما توج بنزيمة بالكرة الذهبية لعام 2022.

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مؤتمر بنزيمة قبل تقديمه على أرض الملعب:

"فزت بالكثير من الألقاب في أوروبا، وأود استغلال خبرتي لتحقيق الألقاب هنا".

"الجماهير في غاية الأهمية، فهم اللاعب رقم 12 وهم من يحفزون اللاعبين لتحقيق أشياء كبيرة على أرض الملعب".

الجماهير في الملعب انتظارا لدخول بنزيمة.

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