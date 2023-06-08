انتهى تقديم بنزيمة - اخترت الاتحاد لأنه بطل الدوري.. "يمشي كدة كدة"

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة مع اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لتقديم كريم بنزيمة أسطورة ريال مدريد ولاعب اتحاد جدة السعودي الجديد.

ووقع بنزيمة على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

وحصد كريم لقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي 5 مرات.

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كما توج بنزيمة بالكرة الذهبية لعام 2022.

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كلمة بنزيمة في الملعب:

"السلام عليكم. أريد أن أشكركم كثيرا وأتمنى إن شاء الله أن نحقق أشياء كبيرة معا وأن نضع الفريق في أعلى المستويات الممكنة".

"اخترت الاتحاد لأنه فريق جيد، فقد فاز بالدوري للتو، ولديه جماهير مذهلة، وإن شاء الله سأفعل كل شيء في الملعب لوضع الفريق في أعلى مستوى".

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* تم تقديم الكرة الذهبية لبنزيمة خلال حفل تقديمه.

"أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، أشكركم على الحب، سنفعل أشياء جيدة معا إن شاء الله".

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"أشكر الجميع، لا يمكنني الانتظار للعب هنا وتسجيل الأهداف لأجل الجميع. سنفعل أشياء عظيمة معا إن شاء الله".

دخول بنزيمة إلى أرض الملعب

مؤتمر بنزيمة قبل تقديمه على أرض الملعب:

"فزت بالكثير من الألقاب في أوروبا، وأود استغلال خبرتي لتحقيق الألقاب هنا".

"الجماهير في غاية الأهمية، فهم اللاعب رقم 12 وهم من يحفزون اللاعبين لتحقيق أشياء كبيرة على أرض الملعب".

الجماهير في الملعب انتظارا لدخول بنزيمة.

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