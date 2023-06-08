التشكيل - أسوان والمقاولون العرب يعتمدان على ثنائي هجومي

يعتمد أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان وشوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على ثنائي هجومي في مواجهة الفريقين في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت.

ويبدأ ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي في هجوم زهرة الجنوب، فيما يبدأ مامادو نياص – جون أوكلي في هجوم ذئاب الجبل.

وجاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد دحروج - أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد عطوة – محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: بلال السيد - محمد عبد الرسول – عماد فتحي – أحمد خالد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء – فاروقا نور الدين – عمر فايد

الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد شيمي – عمر فتحي – أحمد فوزي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: مامادو نياص – جون أوكلي

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط من 30 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 42 نقطة من 30 مباراة.