بدلا من الكاميرون.. عودة الجابون لمجموعة منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا

حكمت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة منتخب الجابون الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا رسميا من الكاف بالقرار، وعودة الجابون للبطولة بعد إلغاء قرار استبعادها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في وقت سابق استبعاد منتخب الجابون من مجموعة مصر في البطولة.

مجموعة مصر الآن: مصر - مالى - الجابون - النيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا .

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

ماذا حدث؟

قرر كاف استبعاد منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بسبب خطأ إداري.

وسجل منتخب الجابون لاعبه فلوس دجافيه على أنه ولد في (29/7/2003) وتم اكتشاف ان اللاعب تم تسجيله مع نادي ييوجويندي الجابوني في كأس الكونفدرالية على أنه ولد في (15/11/1997).

وجاء قرار كاف بعدما قام الاتحاد الكاميروني بتقديم طعن ضد مشاركة اللاعب وتم اكتشاف الخطأ من لجنة الانضباط.

وقررت لجنة المسابقات استدعاء الكاميرون لتكون معوضا للجابون، وذلك بعدما صعدت الجابون على حساب الكاميرون في التصفيات المؤهلة للبطولة، قبل أن يتم إلغاء القرار مرة أخرى.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي (الأكثر بين المنتخبات المشاركة) بعدما انتصر على زامبيا ذهابا بنتيجة 2-0 ثم تعادل سلبيا خارج القواعد.

ولأول مرة تتأهل منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات البطولة.