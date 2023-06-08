الدرجة الثانية – الجونة ولافيينا ينتصران وحسم التأهل للممتاز يتأجل لآخر 90 دقيقة

الخميس، 08 يونيو 2023 - 19:10

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

تأجل حسم التأهل إلى الدوري الممتاز من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بين الجونة ولافيينا إلى الجولة الأخيرة.

وانتصر كلا الفريقين في الجولة 29 -قبل الأخيرة- حيث فاز الجونة على مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 وتفوق لافيينا على تليفونات بني سويف بنتيجة 2-1.

وظل الجونة في الصدارة برصيد 66 نقطة بينما يواصل لافيينا المطاردة برصيد 65 نقطة.

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وسيحل الجونة في الجولة الأخيرة ضيفا على شبان قنا، فيما يستضيف أسمنت أسيوط ضيفه لافيينا في نفس التوقيت يوم الخميس المقبل الموافق 15-6.

ويحتاج بذلك الجونة للفوز من أجل العودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط أو التعادل وتعثر لافيينا.

بينما لا مفر أمام لافيينا سوى الانتصار وانتظار تعثر الجونة بالخسارة أو التعادل لخطف بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخ النادي للدوري الممتاز.

وصف المباريات

تأخر الجونة مبكرا بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء عن طريق عبد الرحمن زين من ركلة الجزاء.

وأدرك الجونة التعادل في الدقيقة 28 عن طريق كريم ممدوح.

وفي الدقيقة 36 سجل هشام نيمار هدفا من علامة الجزاء لصالح لافيينا.

هدف كان يعني في ذلك الوقت تصدر لافيينا وتراجع الجونة للوصافة بسبب التعادل.

لكن أحمد ترك سجل هدف التقدم للجونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول لينتهي بتقدم الجونة بنتيجة 2-1 وهو ما يعني تمسك ممثل البحر الأحمر بالصدارة.

في الشوط الثاني أضاف رجب مارو الهدف الثاني في الدقيقة 64 للافيينا رافعا رصيده لـ 15 هدفا في صدارة ترتيب هدافي المجموعة.

وأشعل التليفونات الدقائق الأخيرة من اللقاء بهدف سجله صامويل أوتوموتو في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء في الجونة سجل الملجاشي أرنو راندريانانتيناينا هدف تعزيز التقدم لأصحاب الأرض والانتصار بنتيجة 3-1.

وانتهت المباراتان بفوز الجونة ولافيينا ليظل الصراع مستمرا للجولة الأخيرة من الموسم.

نتائج الجولة

وفي نفس الجولة انتصر مركز شباب طامية على شبان قنا بنتيجة 2-1، سجل لطامية أحمد قطب ومحمد بوسكا فيما سجل لقنا مصطفى عبد العاطي.

وتعادل ملوي مع الفيوم بهدف لكل فريق حيث سجل أحمد عبد السلام للفيوم ومحمود عاطف من ركلة جزاء لملوي.

وانتصر بترول أسيوط بثنائية عن طريق صلاح لالا وأبو بكر محمد على النصر للتعدين.

وتعادل كيما أسوان مع أسمنت أسيوط سلبيا، فيما تعادل ديروط مع المنيا بنتيجة 2-2.

وانتصر الألومنيوم على المدينة المنورة بنتيجة 3-1، سجل للألومنيوم: أحمد عبد العظيم وفوزي شعبان (2) وأحمد السيد للمدينة المنورة.

وفي مجموعة بحري انتصر المجد السكندري على المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله كمال يوسف.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد الحونة لافيينا
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