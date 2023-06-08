انتهت في الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(1) طلائع الجيش

الخميس، 08 يونيو 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

أحمد مدبولي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش في الجولة 31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق 88 طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلي

ق 85 محمد شحاتة بدلا كريم طارق

ق 82 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الإسماعيلي من ركلة ركنية على رأس محمد هاشم تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ق 79 عمر الساعي بدلا من أحمد مدبولي

ق 76 تسديدة من محمد شريف لاعب طلائع الجيش من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 73 بول جوليوس ومحمد شريف بدلا من محمود وادي وأحمد سمير

ق 71 ركلة حرة من موقع خطير يسددها باهر المحمدي ويمسك بها الحارس محمد شعبان

ق 64 اختراق رائع من مصطفى الخواجة بعد مراوغة مدافعي الإسماعيلي وأرسل كرة عرضية أبعدها حارس المرمى وشتتها الدفاع لتصل إلى أحمد سمير الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

ق 60 عماد حمدي ومحمود الشبراوي بدلا من محمد حسن وياو أنور

ق 54 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق طلائع الجيش من الطرف الأيسر حاول أحمد عادل عبد المنعم إمساك الكرة لتصل إلى أحمد سمير يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة أعلى العارضة.

ق 50 جووول أول لطلائع الجيش بواسطة أحمد سمير.. تبادل رائع للكرة على حدود المنطقة بين سمير وكريم طارق ينتهي بتسديدة متقنة على يمين الحارس

ق 46 العربي بدر ومصطفى الخواجة بدلا من علي حمدي وإسلام محارب

استراحة

ق 36 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الإسماعيلي على رأس ياو أنور الذي مررها إلى فراس شواط الذي سدد كرة رأسية لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 33 طرد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش

ق 31 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الإسماعيلي عن طريق محمد الدسوقي على رأس محمد الشامي الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

ق 17 تصويبة من ياو أنور لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 10 تسديدة قوية من مدبولي تصطدم بوجه محمد فتح الله مدافع الطلائع

ق 5 رأسية من مدبولي تمر بجوار القائم

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي طلائع الجيش
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