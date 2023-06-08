انتهت الدرجة الثانية - الجونة (3) (1) المقاصة.. لافيينا (2) (1) التليفونات.. إلى الجولة الأخيرة

الخميس، 08 يونيو 2023 - 17:08

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للفرق المتنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الجونة جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 63 نقطة ويليه لافيينا برصيد 62 نقطة.

الجونة يحتاج للفوز ضد مصر للمقاصة مع تعادل أو خسارة لافيينا من تليفونات بني سويف من أجل حسم الصعود اليوم نظرا لتفوق الجونة في المواجهات المباشرة بينهما.

لافيينا يحتاج للفوز ضد تليفونات بني سويف مع انتظاره لتعثر الجونة من أجل تصدر المجموعة والانتظار للجولة الأخيرة لحسم الموقف.

الجونة × مصر المقاصة

انتهت بفوز الجونة.. 3-1 والصدارة مستمرة

ق 90: الجونة ينهي اللقاء بهدف ثالث سجله الملجاشي أرنو راندريانانتيناينا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. بهذه النتيجة يحافظ الجونة على الصدارة.

ق 45+2: أحمد ترك يحرز هدف التقدم للجونة في مرمى المقاصة.

ق 28: الجونة يسجل التعادل عن طريق كريم ممدوح.

ق 15: مصر للمقاصة يتقدم بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن زين من علامة الجزاء.

بداية اللقاء

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لافيينا × تليفونات بني سويف

انتهت بفوز لافيينا 2-1

ق 81: هدف تقليص الفارق للتليفونات وتصبح النتيجة 2-1ـ عن طريق صامويل.

ق 64: لافيينا يزيد الفارق وتصبح النتيجة 2-0 عن طريق رجب مارو، ورفع رصيده لـ 15 هدفا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: لافيينا يتقدم بالهدف الأول عن طريق هشام نيمار من ركلة جزاء.

بداية اللقاء

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الدرجة الثانية مجموعة الصعيد الجونة لافيينا
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