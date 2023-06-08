بيراميدز يطلب: تأجيل لقاء الكأس أمام الاتحاد أو عدم إرسال ثنائي الأولمبي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري

تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي بتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في ثمن نهائي كأس مصر تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري يوم 22 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية.

وطالب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بتأجيل المباراة من منطلق تكافؤ الفرص ومراعاة ظروف النادي.

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وأشار هاني سعيد إلى أنه في حال رفض التأجيل سيضطر النادي للتمسك بالثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر لاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في لقاء كأس مصر.

وقال هاني سعيد عبر المركز الإعلامي لناديه: "بيراميدز يطالب بتأجيل مواجهة الاتحاد في ثمن نهائي كأس مصر والمقرر لها 22 يونيو الجاري تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف "من غير المقبول تحديد موعد مباراة مهمة في الكأس بعد أقل من 48 ساعة فقط على انتهاء فترة التوقف الدولي".

وتابع "بيراميدز يمتلك 3 لاعبين في قائمة المنتخب الأول مع صعوبة عودة المحترفين من بلادهم في ذلك التوقيت".

وشدد "الفريق يعاني بجانب غياباته والإصابات، سيفتقد جهود الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب المنتخب الأولمبي، ولذلك يتمسك بيراميدز بتأجيل اللقاء".

وكشف هاني سعيد "إذا لم يتم الاستجابة لطلب النادي بتأجيل لقاء الكأس سيكون بيراميدز مضطرا للإبقاء على إبراهيم عادل ومحمود صابر لخوض مواجهة الاتحاد وتعويض النقص العددي".

واختتم المدير الرياضي لبيراميدز تصريحاته قائلا: "بعد ذلك سيترك بيراميدز اللاعبين بعدها للسفر للمغرب والمشاركة مع المنتخب الأولمبي".

كأس مصر بيراميدز الاتحاد السكندري المنتخب الأولمبي هاني سعيد
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