تقرير: بايرن يستهدف ضم أمرابط كخطة بديلة لصفقة رايس

يهتم بايرن ميونيخ بضم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير ألمانية.

وذكرت جريدة تي زد ميونيخ أن بايرن يستهدف ضم أمرابط وذلك في حالة عدم نجاحه في ضم ديكلان رايس قائد وست هام يونايتد.

وأوضح التقرير أن الدولي المغربي ضمن القائمة المختصرة لبايرن ميونيخ لمركز لاعب الوسط المدافع.

وأشار التقرير إلى أن أندية برشلونة وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد تحاول ضم أمرابط.

ومازال أمرابط ضمن اهتمامات ليفربول بحسب "فووت ميركاتو".

ويرغب ليفربول في تدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أمرابط عاد إلى صفوف فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، وينتهي عقده في 2024.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، ذكر في أن وكلاء أمرابط مازالو على اتصال مع إدارة برشلونة.

فيما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق عن كواليس فشل انتقال سفيان أمرابط إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبحسب التقارير فإن إدارة نادي فيورنتينا كانت السبب الرئيسي في عرقلة الصفقة بحجة أنها "لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من السوق".

وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

الأمر الذي رفضة برشلونة بشكل قاطع ثم حسّن وكلاء النجم المغربي العرض وجعلوه بند شراء اختياري.

وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت بالأمر وقدمت عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغلاق السوق لكن قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

أمرابط خاض 91 مباراة بقميص الفيولا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

اللاعب صاحب الـ26 عاما ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.

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