ليكيب: نانت يقرر استمرار مدربه المؤقت للموسم المقبل

الخميس، 08 يونيو 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

جمهور نانت

بعد أن أنقذ النادي من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي الممتاز، قرر نادي نانت استمرار بيير أريستوي كمدير فني للفريق، حسب جريدة ليكيب.

أريستوي قاد الفريق في مهمة البقاء كمدرب مؤقت خلفا لأنطوان كومبواري في المباريات الـ4 الأخيرة بالموسم.

وذكرت ليكيب يوم الخميس أن ما قدمه أريستوي في المباريات الـ4 جعله مرشحا قويا ليكون خليفة كومبواري على المدى الطويل.

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وأضاف التقرير أن نانت سيعلن تعيين مهاجمه السابق كمدير فني للفريق الأول في الموسم المقبل.

وتولى أريستوي تدريب فريق الشباب في النادي لمدة عامين، وتدريب الفريق الرديف لمدة 4 مواسم قبلها.

ومازال مصير مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي غامضا سواء بالاستمرار مع فريقه الفرنسي أو العودة لنظيره التركي أو ربما انتقال لناد آخر.

وذكرت تقارير أن مصطفى يملك عرضا من مونبيليه وهو يرغب في الاستمرار في الدوري الفرنسي.

ولعب مصطفى محمد 36 مباراة في الدوري الفرنسي، وسجل 8 أهداف وصنع 3.

نانت بيير أريستوي مصطفى محمد
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