رئيس إنبي ردا على بيان الـ "38 ملي": إلغاء الهدف بسبب تلك المسافة دليل تطور

أرسل نادي إنبي خطابا مثيرا للاتحاد المصري لكرة القدم تعليقا على مواجهة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر.

وكان إنبي قد خسر مباراته الأخيرة أمام فيوتشر بهدف دون مقابل، وتم إلغاء هدفا لإنبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر FilGoal.com: "لا يوجد أسباب للخطاب، الفريق خاض ثلاث مباريات أمام فيوتشر، اثنين في الدوري وواحدة في كأس مصر".

وأضاف "المواجهتان في الدور الأول من الدوري وكأس مصر بهما أهداف من أخطاء قانونية، ولكن في المباراة الثالثة تم إلغاء هدف بسبب مسافة بالملليميتر".

وتابع الشريعي "يبدو واضحا بالنسبة لي أن هناك تقدم وتطور ونحتسب التسلل بالملي حاليا، هل يتعجب الناس من شكرهم؟".

وأوضح رئيس إنبي "الآن نرى تقنية الفيديو ترى الملي وتحسب التسلل على ذلك الأساس، لم نر تلك الدقة في أول مواجهتين".

وشدد أيمن الشريعي "نعم خسرنا المباراة الأخيرة، ولكننا سعداء بسبب تلك الدقة".

وأضاف "نطالب من الحكام الاستمرار بتلك الطريقة في كأس مصر والدوري وكأس الرابطة".

وبسؤاله تداول الخطاب على أنه ساخر أجاب "من الذي يحدد إذا كان الخطاب ساخرا أو لأ؟".

وواصل رئيس إنبي تصريحاته "الخطاب واضح وصريح، نشكر اتحاد الكرة على تلك الدقة ولسنا معترضين".

واستكمل الشريعي "يكون الخطاب ساخرا إذا أرسلنا لاتحاد الكرة شكوى بسبب إلغاء الهدف ثم نرسل خطاب شكر على تلك الدقة، ولكننا ارتضينا بقرار الحكم لأن هناك معيار ونحن نحب الدقة".

واختتم رئيس إنيب تصريحاته "قبل ذلك كان هناك خطأ في تطبيق القانون أمام نفس الفريق، لذلك نحييهم على التقدم".

وكان إنبي قد تقدم بخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يشكرهم على التقدم والتطور في قرارات التحكيم بسبب إلغاء هدف للفريق بسبب مسافة 38 ملي.

وجاء خطاب إنبي كالآتي: