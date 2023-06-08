قائمة الأهلي - الشناوي وكريستو أبرز المنضمين للأحمر لمواجهة الوداد

انضم الثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد الضاوي "كريستو" إلى قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي في تمام العاشرة من مساء الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد تغلب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائبا عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب الحادي عشر في البطولة.

أما في حالة الخسارة فبخلاف نتيجة 2-1 التي تؤدي لشوطين إضافيين وركلات ترجيح، فأي هزيمة للأهلي بفارق هدف أعلى من تلك النتيجة في مصلحة الفريق المصري.

أما الوداد فلا بديل عن فوزه بهدف دون مقابل أو بفارق أكثر من هدف.