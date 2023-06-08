خبر في الجول - تغيير مقر إقامة الأهلي في المغرب بناء على طلب كولر

أجرى النادي الأهلي تغييرا في مقر إقامة بعثة الفريق في المغرب بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر طلب تغيير مقر إقامة الأهلي في المغرب بعد تقرير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري.

ونفذ الأهلي طلب كولر بعدما ابدى المدرب السويسري تحفظه على الفندق المعروض مسبقا.

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.