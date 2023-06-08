تشافي: ظروف خارجية منعت عودة ميسي.. وظهور نيمار فاجأني

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن أسباب فشل عودة أسطورة النادي ليونيل ميسي للفريق الكتالوني.

وكشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال تشافي في تصريحات مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر منصة "Twitch": "ميسي؟ كنا متحمسين لفكرة عودته لكن أحيانا لا تتم بعض الأمور بسبب الظروف الخارجية. ليو (ميسي) أراد أن يكون أكثر سلاما في حياته"

وشدد "الحماس الذي تولد من فكرة عودة ميسي كان لأني تحدثت معه كثيرا. كانت جميع الأطراف متحمسة جدا. إنه قراره الشخصي وعلينا أن نحترمه لأنه أفضل لاعب في التاريخ"

وتابع "في برشلونة دائما يتم انتقادك والحكم عليك بإستمرار، المدرب مسؤول عن كل شيء. أحاول أن أكون قويا على المستوى الشخصي

وواصل "أنا متحمس جدا لأننا في العام المقبل يمكننا التنافس على جميع الألقاب. الوضع المالي الذي ورثناه صعب للغاية، سنرى كيف يمكننا تقوية أنفسنا. علينا أن نكافح من أجل كل شيء".

وعن بديل سيرجيو بوسكيتس أوضح "بديل بوسكيتس يجب أن يكون مشابها له عليه أن يوازن الفريق. يجب أن يكون لاعبا بمواصفات خاصة. أسماء مثل زوبيميندي وكيميتش وأمرابط تخرج دائما من الإعلام وهذا طبيعي ونحن علينا أن نقرر الأفضل لبرشلونة"

وشدد "كيميتش لديه عقد مع بايرن ميونيخ، والأمر كله يتوقف على رغبته. مثل روبرت (ليفاندوفسكي) الذي أراد القدوم إلى برشلونة".

نيمار

وعن انباء التعاقد مع نيمار علق "ظهور اسم نيمار كمرشح للقدوم فاجأني.هو ليس ضمن مخططاتنا، أكن له تقديرا كبيرا لكنه ليس أولوية لنا. هناك أسماء أخرى ضمن خططنا"

وأكمل "في دوري الأبطال، لم ننافس بشكل جيد والظروف التي كانت لدينا فيها أصعب مجموعة في السنوات الأخيرة. كانت الخسائر ملحوظة أيضا لكنها ليست عذرا، علينا أن نتطور وننافس بشكل أفضل".

واختتم "كمدرب، لا يمكنك الحصول على عطلة. نحن الآن نخطط، وعلى الناس أن تتفهم وضعيتنا الاقتصادية الصعبة. سنرى لأي مدى يمكننا تعزيز الفريق، فأنا متحمس لنقاتل على الألقاب".

وحصل برشلونة خلال الموسم الحالي على لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر.