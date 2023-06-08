عبد الله نصيب يعود للدوري الأردني

الخميس، 08 يونيو 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

عبد الله نصيب - الاتحاد - إنبي - الصورة من حساب الاتحاد

عاد عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن إلى منافسات الدوري الأردني من بوابة نادي الحسين إربد.

وأعلن نادي الحسين إربد تعاقده مع لاعبد الله نصيب لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

اتفق نادي الاتحاد السكندري على إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدافعه الأردني عبد الله نصيب.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نصيب سينضم لمنتخب الأردن خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي لذلك قرر اتفق الاتحاد مع اللاعب على عدم العودة عقب التوقف.

اللاعب الأردني انضم للاتحاد في شهر يناير من وسط الموسم الماضي في صفقة انتقال حر قادما من الوحدات.

وشارك نصيب من الاتحاد في 33 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدفا آخر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال الـ 5 مباريات الماضية بالدوري.

الدوري الأردني عبد الله نصيب
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