الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى المغرب

اختتم فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب عصر اليوم الخميس استعدادا لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في العاشرة من مساء الأحد في مباراة الإياب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وواصل رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا هدفي الأهلي في لقاء الذهاب.

ونجح الوداد في تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.