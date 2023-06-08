مؤتمر بيريرا: أتابع جميع المباريات.. وعلى الأندية احترام عملي

شدد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على متابعته لكافة مباريات الدوري.

وتولى البرتغالي فيتور بيريرا منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وقال بيريرا في مؤتمر صحفي: "ليس لي دور في تعيين الحكام ولا أتابع المباريات؟ هذا ليس صحيحا لقد أتيت وسط الموسم ووجدت ألية لتعيين الحكام فاحترمتها، لكني أتابع المباريات باستمرار وبداية من الموسم المقبل سيختلف الأمر"

وأضاف "في بداية عملي مع اتحاد الكرة المصري، قمت بعمل معسكر للحكام، للتعرف عليهم. سأقوم بعمل معسكر من 11 إلى 14 يونيو في بورسعيد، لملاحظة طريقة عمل الحكام في الملعب أكثر، واستغلال فترة التوقف القادمة".

وتابع "استطعت لمس نقاط قوة ونقاط ضعف الحكام في مصر وسنقوم باستهدافها للعمل عليها في الفترة المقبلة".

وواصل "طلب الأندية عدم الاستعانة ببعض الحكام في مبارياتها؟ نحن نعمل في منظومة واحدة. أحترام اعتراضات الأندية ولكني أيضا أعلم عملي ودوري جيدا وعليهم احترام ذلك"

وشدد "تقنية الفيديو أمر جديد على كرة القدم ويتم تطبيقها في مصر منذ 3 سنوات فقط. استخدام التقنية يتطور يوما بعد يوم والتواصل بين الحكام زاد وأصبح أسرع">

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.