ليفربول يضم ماك أليستر

أعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.

وأكمل ماك أليستر الكشف الطبي مع ليفربول يوم الأربعاء قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق.

وأفاد ليفربول في بيان: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق بضم أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون بعقد طويل الأمد مقابل رسوم غير معلنة".

وأوضحت التقارير أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أصبح أول صفقة للريدز في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتدي بطل العالم 2022 القميص رقم 10 في صفوف ليفربول.

🔴 رسمياً ليفربول يتوصل لاتفاق بضم أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون بعقد طويل الأمد اللاعب سيرتدي رقم 10 في صفوف الفريق pic.twitter.com/VBeT98Hfvg — FilGoal (@FilGoal) June 8, 2023

القميص ظل خاليا منذ رحيل السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي نحو بايرن ميونيخ.

ومن المتوقع أن يمتد العقد إلى صيف 2028.

حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب جعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب، حسب تقارير عديدة.

ماك أليستر انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.