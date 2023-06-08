جريليش: الظهور في نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة

وصف جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي ظهوره المتوقع في نهائي دوري أبطال أوروبا بمثابة حلم تحول إلى حقيقة.

جريليش انضم إلى سيتي في صيف 2021، وأصبح أحد الأعمدة الأساسية لبيب جوارديولا في الموسم الجاري.

وقال جاك جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سبب مجيئي إلى سيتي، هو الظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا ولعب دورا كبيرا في كل شيء هذا الموسم سواء في الدوري أو كأس الاتحاد الإنجليزي".

ويصطدم سيتي بإنتر في نهائي دوري الأبطال يوم السبت في اسطنبول، من أجل ثلاثية تاريخية بعدما فاز بلقب الدوري والكأس.

وأضاف "هذا ما كنت تحلم به عندما تكون شابا صغيرا وحتى قبل 5 أو 6 سنوات، كان هذا ما كنت أحلم به، لذا فإن الظهور في نهائي دوري الأبطال مع هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة حلم أصبح حقيقة".

ولعب جريليش دورا كبيرا في تتويج سيتي بالثنائية المحلية حتى الآن، إذ لعب 28 مباراة في الدوري و5 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتابع "طريقة لعب مانشستر سيتي ساعدت في تحقيق أقصى استفادة من قدراتي، فأكبر مميزاتي هي خلق الفرص بالطبع".

وواصل "أحاول سحب لاعبين أو ثلاثة، فعندئذ يكون لدينا دائما لاعب إضافي آخر سواء كان إلكاي جوندوجان أو كيفن دي بروين على حافة منطقة الجزاء أو في مكان خطير".

وأتم الدولي الإنجليزي "من دواعي سروري أن ألعب في فريق به مثل هؤلاء النجوم".

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