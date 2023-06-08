الكرتي: الوداد استعاد قوتنه مع فاندنبروك.. والأهلي يملك خبرة النهائيات

يرى وليد الكرتي لاعب بيراميدز ونجم الوداد السابق أن الفريق المغربي استعاد قوته تحت قيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وقال الكرتي عبر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "الوداد حاليا مع سفين فاندنبروك كانت تظهر عليه معالم القوة، وأتمنى أن يتأكد ذلك".

وتابع "الأهلي ناد كبير ويملك خبرة النهائيات القارية. النهائي دائما يُلعب على جزئيات صغيرة، وأتمنى أن يكون اللقب من نصيب الوداد".

وواصل "تأهل الوداد على حساب صنداونز؟ الوداد في ملعبه يلعب بطريقة جيدة، ويسجل خارج الميدان وكنت أتوقع مروره للنهائي بضغط جماهيره وشخصيته".

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.