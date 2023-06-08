هاني سعيد يكشف موقف باتشيكو ومصطفى فتحي.. وعلامة استفهام بسبب استبعاد الشناوي

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بتحقيق ثمانية انتصارات متتالية للفريق في مسابقة الدوري.

وأشاد سعيد بلاعبي بيراميدز مؤكدا أن تلك الانتصارات بعد خسارة مواجهة السوبر تُحسب للاعبين.

كما تحدث هاني سعيد عن موقف جايمي باتشيكو المدير الفني واللاعبين الذين ينتهي مشوارهم بنهاية الموسم الجاري مثل شريف إكرامي وأحمد فتحي ومصطفى فتحي.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "انتصارات بيراميدز المتتالية في الدوري عقب خسارة السوبر، يُحسب للاعبي الفريق وأتمنى أن نستمر بتلك الصورة حتى نهاية الموسم".

وشدد "إذا تم حسم تأهلنا لدوري أبطال إفريقيا سيكون أمر جيد جدا للنادي بتحقيقه للمرة الأولى ولكن كنا نطمح في إنجازات أكبر".

أما عن عدم نهاية الموسم قبل منتصف يوليو أوضح "ما قيل الموسم الماضي أن اللائحة تنص على إرسال أسماء الفرق المشاركة قاريا وفقا لنتائج الدور الأول إذا لم يتم حسم الأمر قبل 30 يونيو".

وتابع "هذا الموسم كنا صاحب المركز الثاني ولذلك هناك اطمئنان هذه المرة إذا تكرر ما حدث في الموسم الماضي".

ويبتعد بيراميدز بـ 64 نقطة في الصدارة مؤقتا عن فيوتشر والزمالك أقرب منافسيه على بطاقة دوري أبطال إفريقيا، إذ يتواجد فيوتشر في المركز الثالث بـ 57 نقطة بينما الزمالك رابعا بـ 53 قبل أربع جولات من النهاية.

بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن الصدارة ولديه ست مباريات مؤجلة.

وبسؤاله عن موقف النادي من القيادة الفنية أوضح "باتشيكو يسير بصورة جيدة مع الفريق وليست لدينا أي مشكلة ولذلك سيستمر معنا إن شاء الله".

وكشف هاني سعيد "بيراميدز في مرحلة تفاوض مع التعاون السعودي من أجل ضم مصطفى فتحي بصورة نهائية".

وانضم مصطفى فتحي إلى بيراميدز قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من التعاون السعودي على سبيل الإعارة.

أما بسؤاله عن موقف يوسف نبيه بعد قرار الزمالك بتجميده أوضح "هذا أمر لا يخص بيراميدز تماما، اللاعب يرتبط بتعاقد مع الزمالك ومسألة إيقافه أو مشاركته تخص النادي".

وأبدى هاني سعيد اندهاشه قائلا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر هو الأحق باختياراته، ولكن استبعاد أحمد الشناوي علامة استفهام بالنسبة لي".

وعن تدعيم صفوف الفريق كشف "من أولويات بيراميدز تدعيم الهجوم بالفعل ولكن لا يوجد صفقة قريبة حتى الآن".

وواصل "شريف إكرامي من اللاعبين المهمين بالنسبة لبيراميدز وسيتم إعلان موقفه في الوقت المناسب".

واختتم هاني سعيد تصريحاته "أتمنى أن يستمر أحمد فتحي معنا، لا يزال لاعبا مهما والبعض يتحدث عن سنه ولكن عندما يشارك يؤدي بنفس الصورة القوية، وسيتم تحديد كل شيء سواء لتجديد تعاقد لاعبين أو رحيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة".