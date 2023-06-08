محمد عمر: زوران مستمر مع الاتحاد.. وتراجع الأداء بسبب فترة الفراغ

نفى محمد عمر المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري أنباء رحيل زوران المدير الفني للفريق.

وتراجع أداء فريق الاتحاد السكندري في المباريات الأخيرة إذ تعرض الفريق للخسارة في آخر أربع مباريات خاضهم في الدوري.

وقال محمد عمر عبر قناة أون تايم سبورتس: "زوران مستمر مع فريق الاتحاد، ولم يتم إبلاغنا برحيله كما يشاع وحتى الآن هو المدير الفني للاتحاد حتى نهاية تعاقده".

وكشف عمر "من وجهة نظري أن الفترة التي طالب زوران فيها بالرحيل تزامنت مع رحيل محمد مصيلحي الأب الروحي للنادي مما تسبب في وجود فراغ وعدم تركيز بشكل كبير للاعبي الاتحاد".

وأوضح "لازلت أؤكد أن لاعبي الاتحاد رائعون وجودتهم جيدة، ولكن عندما تغيب القيادة يحدث هزة أو بلبلة وهو ما حدث في فترة الفراغ".

وتابع المدير الرياضي للاتحاد "الموسم الحالي أفضل من السابق للاتحاد، وذلك كان هدفنا منذ البداية".

واختتم عمر تصريحاته "كنا نستهدف المركز الرابع الذي كنا ننافس عليه ولكن حدث بعض التراجع".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق.

ولم ينجح الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري بتعادل وأربع هزائم.

ويعود آخر انتصار للاتحاد في 14 أبريل الماضي عندما حقق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.