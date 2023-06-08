جوندوجان يحذر من قوة إنتر.. ويسهب في الإِشادة بـ هالاند

الخميس، 08 يونيو 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

حذر إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي فريقه من قوة خصمه إنتر قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أسهب في الإشادة بزميله إرلينج هالاند.

ويصطدم سيتي بإنتر في نهائي دوري الأبطال يوم السبت في اسطنبول، من أجل ثلاثية تاريخية بعدما فاز بلقب الدوري والكأس.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنتر لم يصل إلى النهائي من أجل لا شيء، لديهم صفات رائعة رغم أنها لم تكن كافية لهم للفوز بلقب الدوري هذا العام، لكنهم فازوا بكأس إيطاليا".

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وأضاف "فريق إنتر يعرف كيف يفوز بالألقاب، إنهم يلعبون بطريقة لعب شرسة، ربما يكونون أكثر تركيزا على الجانب الدفاعي لكن لديهم أيضا الكثير من الأسلحة، فريقهم مستقر للغاية".

وأوضح "لا يستقبلون الكثير من الأهداف لذلك لن يكون الأمر سهلا، نحن نعلم أنهم على الأرجح سيتركون لنا الاستحواذ على الكرة، ولذلك علينا تحقيق أقصى استفادة من ذلك".

وشدد الدولي الألماني "علينا أيضا الحذر من الهجمات المرتدة، يجب أن نكون في قمة التركيز خلال الـ90 دقيقة، يمكن أن يحدث أي شيء".

واستمر "في الوقت الحالي، قد يكون إرلينج هالاند أفضل مهاجم في العالم، لقد أضاف الكثير لفريقنا، خاصة بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية فهو يعطينا ميزة إضافية، مع قوته البدنية وعقليته وسرعته ومع أهدافه أيضا بالطبع".

وتابع قائد سيتي "في العامين الماضيين، لم نكن نلعب بمهاجم صريح، لذلك احتجنا إلى اللعب بشكل أكثر مرونة وبطريقة مختلفة قليلا".

وواصل إشادته بزميله النرويجي "هالاند جيد للغاية في التعامل مع الكرات الرأسية ويمكنه الفوز في الالتحامات الثنائية ضد الدفاعات القوية وأعتقد أن هذا يضيف بعدا جديدا تماما لطريقة لعبنا، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بعقلية وشخصية رائعة".

وأتم "هذا المزيج جيد للغاية بالنسبة لنا، لقد ساعدنا هالاند كثيرا هذا الموسم، ونأمل أن يتمكن من مساعدتنا في مباراة إنتر بهز الشباك".

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي إنتر دوري أبطال أوروبا
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