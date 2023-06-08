دوري NBA - دنفر يُسقط ميامي بملعبه ويقترب من أول لقب في تاريخه

حقق دنفر ناجتس فوزا ثمينا على مضيفه ميامي هيت في ثالث مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وانتصر ناجتس على ملعب هيت بنتيجة 109-94 لتصبح نتيجة السلسلة تقدم ناجتس 2-1، بعدما فاز دنفر في المباراة الأولى، وانتصر ميامي في اللقاء الثاني.

وأصبح دنفر ناجتس قريبا من التتويج بأول لقب في تاريخه، إذا انتصر في مباراتين من الـ4 المتبقية في السلسلة.

وتألق الصربي نيكولا يوكيتش وزميله الكندي جمال موراي لاعبا ناجتس، إذ حقق كلاهما 3 أرقام مزدوجة في اللقاء.

يوكيتش سجل 32 نقطة و21 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب يتخطى حاجز الـ30 نقطة و20 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة في تاريخ نهائي البطولة.

فيما سجل موراي 34 نقطة و10 متابعات 10 تمريرات حاسمة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ سلسلة النهائي التي يسجل فيها لاعبان من الفريق نفسه 3 أرقام مزدوجة في مباراة واحدة.

Nikola Jokic and Jamal Murray are the first pair of teammates with triple-doubles in Finals history! Jokic: 32 PTS, 21 REB, 10 AST Murray: 34 PTS, 10 REB, 10 AST DEN/MIA Game 4: Friday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/0hLcPvv0zN — NBA (@NBA) June 8, 2023

على الجانب الآحر، كان جيمي باتلر أفضل مسجلي ميامي بتسجيل 28 نقطة.

وحقق بام آديبايو سجل رقمين مزدوجين، إذ سجل 22 نقطة وحصل على 17 متابعة.

Neymar in the building to support his friend, Jimmy Butler!#NBACelebRow pic.twitter.com/myiSpsMaRs — NBA (@NBA) June 8, 2023

وحضر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان اللقاء من اللقب تشجيعا لصديقه باتلر.

فيما ظهر الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس وهو يحمل كأس البطولة.

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