تقرير مغربي: جروس على رأس ثلاثي مرشح لتدريب الرجاء

الخميس، 08 يونيو 2023 - 10:53

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك - الاتحاد

بات السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق مرشحا لتدريب الرجاء بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية.

ورحل التونسي منذر الكبير عن تدريب الرجاء بقرار من إدارة النادي الجديدة برئاسة محمد بودريقة.

وبحسب صحيفة المنتخب فإن بودريقة أخبر أعضاء مكتبه التنفيذي بأن 3 أسماء مرشحة لتدريب الرجاء خلفا لمنذر الكبير.

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وأوضحت التقارير أن كريستيان جروس والمدرب البرتغالي جوزي كاردوزو والمدرب المغربي رضوان الحيمر.

وأشارت التقارير أن المدرب الجديد سيتم اختياره وفقا لما ما ستؤول إليه المفاوضات مع أحدهم حول بنود العقد الذي سيربط كلا الطرفين.

وتولى جروس قيادة الزمالك خلال موسم 2018-2019، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للمدرب السويسري قيادة الأهلي السعودي أيضا في المنطقة العربية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد درب توتنام هوتسبر وشتوتجارت ويانج بويز وشالكه، الذي كان مهمته الأخيرة حتى الآن كمدير فني

الرجاء المغربي كريستيان جروس
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