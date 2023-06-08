ديكلان رايس: حققنا لقبا تاريخيا.. ولا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل

الخميس، 08 يونيو 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

يرى ديكلان رايس قائد وست هام أن فريقه حقق لقبا تاريخيا بعد موسم من المعاناة في منافسات الدوري الإنجليزي.

وقتل وست هام منافسه فيورنتينا ليتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز وست هام على منافسه فيورنتينا بهدفين مساء الأربعاء في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.

أخبار متعلقة:
اتحاد السلة لـ في الجول: الاستقرار على خوض الاتحاد البطولة العربية.. ولا يحق للأهلي مواعيد مباريات الخميس 8 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع الدرجة الثانية مويس يركض كالمجنون.. وست هام يقتل فيورنتينا ويتوج بدوري المؤتمر بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي

وقال رايس عقب المباراة: "لقد حققنا لقبا تاريخيا بعد موسم صعب ومعاناة خاصة على مستوى منافسات الدوري. "هذه البطولة تعني الكثير لنا.. تعني كل شيء".

وأضاف "في اللحظة التي رأيت بوين بالكرة قلت في نفسي عليه أن يسجلها، لم أصدق أنه سجلها حتى الآن".

وتابع "الجميع كان ينتقد ديفيد مويس هذا الموسم ولكن بعد ما قدمه للنادي.. أنه أفضل مدرب في تاريخ ويستهام".

افتتح سعيد بن رحمة أهداف المباراة لصالح وست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأدرك جياكومو بونافينتورا التعادل سريعا للفيولا عقب خمس دقائق.

وفي الدقيقة 90 سجل جارود بوين هدف انتصار وست هام بعد انفراد من بعد منتصف الملعب.

وأصبحت هذه هي ثاني بطولة أوروبية في تاريخ المطارق بعد الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية في 1965.

وعن مستقبله أوضح رايس"ما تكون هناك شائعات حولي وهناك أندية مهتمة.. أحب حقًا اللعب لـ ويستهام وتبقى عامين في عقدي، الآن علي التركيز و الاحتفال مع الجماهير.. لا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل".

واختتم " أود أن أقدم هذه البطولة لـ عائلتي.. لقد كانوا معي بأسوأ لحظاتي، أنهم يستحقون الفرحة".

ويحظى رايس باهتمام بالغ من أكثر من ناد إنجليزي كان تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من ضمنهم لكن وست هام يونايتد رفض التخلي عن اللاعب.

وبذلك سيضمن وست هام مشاركته الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعد الفوز باللقب وذلك رغم احتلاله المركز الـ14 في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي.

أما فيورنتينا فخسر النهائي الثاني له خلال الموسم بعد فقدانه لقب كأس إيطاليا بالهزيمة من إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها بهدفين لهدف.

دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
مويس يركض كالمجنون.. وست هام يقتل فيورنتينا ويتوج بدوري المؤتمر بيان من برشلونة بشأن عدم عودة ميسي وانتقاله إلى إنتر ميامي انتهت نهائي دوري المؤتمر - فيورنتينا (1)-(2) وست هام.. لقب تاريخي تشكيل نهائي دوري المؤتمر – أمرابط أساسي مع فيورنتينا.. وبن رحمة ورايس يقودان وست هام تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين المزيد من التأكيدات.. ميسي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد يوفنتوس يحسم موقف أليجري من البقاء
أخر الأخبار
جريليش: الظهور في نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الكرتي: الوداد استعاد قوتنه مع فاندنبروك.. والأهلي يملك خبرة النهائيات 17 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد يكشف موقف باتشيكو ومصطفى فتحي.. وعلامة استفهام بسبب استبعاد الشناوي 39 دقيقة | الدوري المصري
محمد عمر: زوران مستمر مع الاتحاد.. وتراجع الأداء بسبب فترة الفراغ 48 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان يحذر من قوة إنتر.. ويسهب في الإِشادة بـ هالاند 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية السعودية: الهلال رفض مساومة ميسي ساعة | السعودية
دوري NBA - دنفر يُسقط ميامي بملعبه ويقترب من أول لقب في تاريخه ساعة | NBA
بوبو: الأهلي يتواصل مع فيوتشر لضمي.. وعلمت باستدعائي للمنتخب بعد الإعلان الرسمي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام