ديكلان رايس: حققنا لقبا تاريخيا.. ولا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل

يرى ديكلان رايس قائد وست هام أن فريقه حقق لقبا تاريخيا بعد موسم من المعاناة في منافسات الدوري الإنجليزي.

وقتل وست هام منافسه فيورنتينا ليتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز وست هام على منافسه فيورنتينا بهدفين مساء الأربعاء في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.

وقال رايس عقب المباراة: "لقد حققنا لقبا تاريخيا بعد موسم صعب ومعاناة خاصة على مستوى منافسات الدوري. "هذه البطولة تعني الكثير لنا.. تعني كل شيء".

وأضاف "في اللحظة التي رأيت بوين بالكرة قلت في نفسي عليه أن يسجلها، لم أصدق أنه سجلها حتى الآن".

وتابع "الجميع كان ينتقد ديفيد مويس هذا الموسم ولكن بعد ما قدمه للنادي.. أنه أفضل مدرب في تاريخ ويستهام".

افتتح سعيد بن رحمة أهداف المباراة لصالح وست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأدرك جياكومو بونافينتورا التعادل سريعا للفيولا عقب خمس دقائق.

وفي الدقيقة 90 سجل جارود بوين هدف انتصار وست هام بعد انفراد من بعد منتصف الملعب.

وأصبحت هذه هي ثاني بطولة أوروبية في تاريخ المطارق بعد الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية في 1965.

وعن مستقبله أوضح رايس"ما تكون هناك شائعات حولي وهناك أندية مهتمة.. أحب حقًا اللعب لـ ويستهام وتبقى عامين في عقدي، الآن علي التركيز و الاحتفال مع الجماهير.. لا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل".

واختتم " أود أن أقدم هذه البطولة لـ عائلتي.. لقد كانوا معي بأسوأ لحظاتي، أنهم يستحقون الفرحة".

ويحظى رايس باهتمام بالغ من أكثر من ناد إنجليزي كان تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من ضمنهم لكن وست هام يونايتد رفض التخلي عن اللاعب.

وبذلك سيضمن وست هام مشاركته الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعد الفوز باللقب وذلك رغم احتلاله المركز الـ14 في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي.

أما فيورنتينا فخسر النهائي الثاني له خلال الموسم بعد فقدانه لقب كأس إيطاليا بالهزيمة من إنتر ميلان بالنتيجة ذاتها بهدفين لهدف.