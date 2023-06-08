اتحاد السلة لـ في الجول: الاستقرار على خوض الاتحاد البطولة العربية.. ولا يحق للأهلي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 10:39

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على مشاركة الاتحاد السكندري في منافسات البطولة العربية للأندية.

ويغيب الأهلي حامل لقب الدوري المصري عن المشاركة في المنافسات وفقا للائحة الاتحاد المصري للعبة.

وأشارت تقارير إلى تلقي كل من الأهلي والاتحاد السكندري دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية والمقرر لها أكتوبر المقبل في قطر.

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وقال عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "عقد مجلس الإدارة اجتماعا وتم الاستقرار فيه على مشاركة الاتحاد السكندري فقط في البطولة العربية".

وأضاف "الأهلي لا يحق له المشاركة في البطولة بسبب خوض منافستين خارجيتين".

وأوضح "يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في سبتمبر المقبل ثم النسخة الرابعة من بطولة إفريقيا في 2024".

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي آخر نسختين من البطولة العربية للأندية.

وحصد الأهلي لقب نسخة 2021 في مصر، قبل أن يحصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الكويت الكويتي.

وتوج الأهلي بلقب بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA وتأهل إلى كأس الإنتركونتينتال "بطولة العالم".

ويلعب الأهلي منافسات كأس الإنتركونتينتال المكونة من ستة فرق خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل في سنغافورة.

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