مواعيد مباريات الخميس 8 يونيو 2023.. مباراتان في الدوري المصري وصراع الدرجة الثانية

تستمر منافسات الدوري المصري بمباراتين اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

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الدوري المصري

يحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش في تمام السابعة مساء على استاد الإسماعيلية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2 ضمن منافسات الجولة 31.

ويستضيف أسوان فريق المقاولون العرب ضمن منافسات نفس الجولة في التاسعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدرجة الثانية

يستمر صراع مجموعة الصعيد ضمن منافسات الدرجة الثانية في الجولة 29 وقبل الأخيرة.

ويستضيف الجونة متصدر الترتيب فريق مصر للمقاصة في تمام الخامسة مساء بالجولة قبل الأخيرة.

بينما يواجه لافيينا الذي يطارد الجونة على الصدارة، فريق تليفونات بني سويف في نفس التوقيت.